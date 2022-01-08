Знаменита українська співачка Руслана Лижичко розповіла про те, що надихнуло її на створення нового фільму, присвяченого українським традиціям.

Як пише Politeka.net, раньше Руслана представила новий музичний фільм "Різдвяний Сон". В його основу лягли п'ять традиційних українських колядок, які співачка записала в стилі колискових.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Руслана розповіла про те, що надихнуло її на створення такого фільму.

"У Різдвяну ніч мені приснився сон, в якому я побачила різдвяну Україну і себе. І цей сюжет склав основу фільму "Різдвяний сон". Цей фільм - це ескіз моєї мрії", - написала співачка.

Вона додала, що для роботи над картиною використовувала знання про етнографічне минуле України.

"Так я втілила всі свої враження від етнографічних експедицій у минуле України. Наше Різдво-це відповідь на питання, Хто ми. Щасливого Різдва!", - додала Руслана.

Цей пост вона супроводила уривком з фільму. У ньому співачка виконувала колядку, а на кадрах можна було побачити українців, які святкують Різдво в центрі Києва.

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