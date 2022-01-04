Известная певица Руслана Лыжичко рассказала о том, как могла баллотироваться в президенты Украины.

Как передает Politeka.net, Руслана Лыжичко является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на международном конкурсе "Евровидение" в 2004-ом году.

Так, на этот раз Руслана засветилась на программе "Світське життя". Как известно, она стала первой певицей которая пошла в народные депутаты Украины. Катя Осадчая спросила, звали ли Руслану в этом году снова занять место в Верховной Раде Украины.

"Не было проблем даже стать президентом", — выдала Руслана.

"После Майдана была очень большая волна и меня очень просили баллотироваться в президенты. Я не говорю, что стала бы президентом, но это могло быть, я могла баллотироваться", — объяснила певица.

"Кать, ну что я могу сказать, это не моя игра. Наверное моё нутро не выдерживает эти расклады. На сцене я та, кто я есть", — подытожила Руслана.

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