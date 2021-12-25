Победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана рассказала о душе, и поделилась о том, что приготовила для поклонников на праздник.

Певица Руслана решила поздравить украинцев с католическим Рождеством, которое отмечается 25 декабря, пишет Politeka.net.

Звезда рассказала, что спела колыбельную, которая подарит волшебную вибрацию.

"Когда мы спим, душа путешествует по мирам, а мостиком ко Сну, к этой волшебной метаморфозе жизни является Колыбельная.

Мелодия. Слово. Пение. Волшебная вибрация Вселенной 🌌

Именно эту волшебную вибрацию мы хотели передать своей колыбельной в это самое сказочное время года.

С Рождеством! ✨", - написала звезда в Инстаграм.

На фото певица позировала в белом платье, вид у нее казался загадочным.

За час публикация собрала более 400 лайков.

"С Рождеством, Руслана", "Божественная ❤️", "С рождеством", "Магия ✨🎆🌀", "Очень красиво Руслана👏👏👏👏.Сказка", "Невероятно красивая 😍", - написали пользователи Сети.

Отметим, недавно Руслана заявила, что планирует родить мужу ребенка и они работают над этим. По словам певицы, для нее главное в жизни - семья.

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