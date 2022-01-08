Как пишет Politeka.net, ранее Руслана представила новый музыкальный фильм «Різдвяний Сон». В его основу легли пять традиционных украинских колядок, которые певица записала в стиле колыбельных.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Руслана рассказала о том, что вдохновило ее на создание такого фильма.
«В Рождественскую ночь мне приснился сон, в котором я увидела Рождественскую Украину и себя. И этот сюжет составил основу фильма «Рождественский сон». Этот фильм – это эскиз моей мечты», - написала певица.
Она добавила, что для работы над картиной использовала знания об этнографическом прошлом Украины.
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«Так я воплотила все свои впечатления от этнографических экспедиций в прошлое Украины. Наше Рождество – это ответ на вопрос, кто мы. Счастливого Рождества!», - добавила Руслана.
Этот пост она сопроводила отрывком из фильма. В нем певица исполняла колядку, а на кадрах можно было увидеть украинцев, празднующих Рождество в центре Киева.
Напомним, Руслана раскрыла, как могла стать Президентом Украины.
Как сообщала Politeka, Руслана во всем белом рассказала о волшебных вибрациях во время сна.
Также Politeka писала, что Руслана в белом балахоне впечатлила украинцев новым образом.