Як пише Politeka.net, Ірина Монатік поділилася яскравими кадрами в Instagram. Зараз сім'я Монатіка весело проводить час в США. Сам співак дає там концерти, поки його дружина і діти гуляють вулицями різних міст.

У новому пості Ірина показала, як їх з Дмитром сини, Платон і Данило позують на Голлівудській алеї слави. Хлопчики в яскравих нарядах стояли на тлі монументів в ідеальних тонах.

На одному зі знімків малюки позували в компанії культових персонажів - "Людини-павука" і "Міккі Мауса", на інших знімках вони стояли поруч з магазином знаменитої компанії "Дісней".

"Наші птенчики. Вперше в Голлівуді, у них тотальний захват все завдяки улюбленому татові і музиці, яку він творить з любов'ю і ритмом! Вона знаходить відгук у мільйонів людей у всьому світі. Сьогодні MONATIK звучить в Х'юстоні, а вже завтра в Лос Анджелесі", - написала Ірина.

Під знімками з'явилися розчулені коментарі актриси Наталки Денисенко і співачки Олі Цибульської.

Нагадаємо, Діма Монатік показав, як запалює з командою в Майямі, яскраві кадри.

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка засвітила чоловіка і дітей, які насолоджуються американськими видами.

Також Politeka писала, що дружина Монатіка в сукні з прозорим верхом привітала українців з Майамі.