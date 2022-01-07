Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Этот Новый год семейство Монатиков в полном составе встретило в Штатах. Певец выступал там с концертами, а параллельно отдыхал от зимних украинских холодов в компании своей семьи и друзей.

В новом посте жена Монатика поделилась снимками с их отдыха. Чаще всего на кадрах можно было увидеть их с Дмитрием детей – Платона и Данила. Мальчики позировали на фоне необычных скульптур, в музее современного искусства и на пляже.

Также Ирина показала и фото своего мужа, позировавшего на фоне разрисованной яркими граффити стены.

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«Майями, благодарим Тебя! Прекрасный город и люди, подарившие такие разнообразные эмоции. С благодарностью и любовью двигаемся далее. Сегодня Монатик звучит в Атланте. Не пропустите, ведь чудесные эмоции так необходимы», - написала Ирина.

В комментариях украинцы умилились ее детям.

Напомним, жена Монатика в платье с прозрачным верхом поздравила украинцев из Майами.

Как сообщала Politeka, Монатик рассказал, что омрачило его отдых с семьей в Диснейленде.

Также Politeka писала, что Монатик в шортах вдали от Украины привлек Дорофееву.