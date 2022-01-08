Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик поделилась яркими кадрами в Инстаграм. Сейчас семья Монатика весело проводит время в США. Сам певец дает там концерты, пока его жена и дети гуляют по улицам разных городов.

В новом посте Ирина показала, как их с Дмитрием сыновья, Платон и Данил позируют на Голливудской аллее славы. Мальчики в ярких нарядах стояли на фоне монументов в иде звезд.

На одном из снимков малыши позировали в компании культовых персонажей - «Человека-паука» и «Микки Мауса», на других снимках они стояли рядом с магазином знаменитой компании «Дисней».

«Наши птенчики. Впервые в Голливуде , у них тотальный восторг все благодаря любимому папе и музыке, которую он творит с любовью и ритмом! Она находит отклик у миллионов людей во всем мире. Сегодня MONATIK звучит в Хьюстоне ,а уже завтра в Лос Анджелесе», - написала Ирина.

Под снимками появились умиленные комментарии актрисы Натальи Денисенко и певицы Оли Цибульской.

Напомним, Дима Монатик показал, как зажигает с командой в Майями, яркие кадры.

Как сообщала Politeka, жена Монатика засветила мужа и детей, наслаждающихся американскими видами.

Также Politeka писала, что жена Монатика в платье с прозрачным верхом поздравила украинцев из Майами.