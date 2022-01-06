Как сообщает Politeka.net, жена известного исполнителя Дмитрия Монатика Ирина, которая отправилась вместе с ним в тур по Америке, часто радует фолловеров яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила милое фото из Майами и поздравила с Рождеством.

На фотографии Ирина запечатлена на балкончике с красивым видом, она скромно сложила руки за спину и не смотрит в объектив. Перед камерой красотка появилась в стильном темном платье с прозрачными элементами, которое красиво подчеркнуло фигуру и декольте. ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к фотографии Ирина Монатик написала: "С Рождеством Христовым! Мира, благополучия и крепкого здоровья Вам, дорогие друзья, и Вашим близким. Света, гармонии и счастья безграничного". Пользователи начали комментировать публикацию девушки, засыпая ее комплиментами и ответными поздравлениями.

Напомним, Жена Монатика в платье с высоким разрезом попала в конфуз: "Что с вашими...".

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