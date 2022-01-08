Відома українська актриса Ольга Сумська показала теплі фото з чоловіком з їх спільного святкового відпочинку в засніжених Карпатах.

Як пише Politeka.net, новими знімками зірка поділилася у своєму Instagram. Зараз Сумський з користю проводить час в Яремче, куди вирушила відпочивати зі своїм чоловіком, актором і співаком Віталієм Борисюком. Судячи зі щасливих знімків, пара відмінно відпочиває разом.

На фото Сумський і Борисюк позували на тлі вертепу у дворі готелю. Актриса і її чоловік ніжно приобнімали один одного і посміхалися. Незважаючи на те, що навколо лежав сніг, вони були одягнені тільки в спортивні костюми.

"Ще кілька днів відпочинку в улюбленому готельному комплексі", - написала Сумський.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Найкращі! Ольга В'ячеславівна, так тримати, люблю", "красені! Добре відпочити!", "Олечка ви красуня", "які ж ви красиві", "красивим і встигаючим людям завжди заздрять, це факт...а Вашій родині щастя і везіння у всіх справах", "Оля і Віталій які ж ви красиві щастя Вам", "завжди разом", - пишуть люди.

Нагадаємо, Сумська вразила новим образом в обіймах Борисюка.

Як повідомляла Politeka, Сумська подражнила розвагами на відпочинку з чоловіком і донькою.

Також Politeka писала, що Сумська похвалилася своїм відпочинком з чоловіком Борисюком і донькою.