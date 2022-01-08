Як пише Politeka.net, новими знімками зірка поділилася у своєму Instagram. Зараз Сумський з користю проводить час в Яремче, куди вирушила відпочивати зі своїм чоловіком, актором і співаком Віталієм Борисюком. Судячи зі щасливих знімків, пара відмінно відпочиває разом.
На фото Сумський і Борисюк позували на тлі вертепу у дворі готелю. Актриса і її чоловік ніжно приобнімали один одного і посміхалися. Незважаючи на те, що навколо лежав сніг, вони були одягнені тільки в спортивні костюми.
"Ще кілька днів відпочинку в улюбленому готельному комплексі", - написала Сумський.
Її шанувальники не змогли пройти повз.
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"Найкращі! Ольга В'ячеславівна, так тримати, люблю", "красені! Добре відпочити!", "Олечка ви красуня", "які ж ви красиві", "красивим і встигаючим людям завжди заздрять, це факт...а Вашій родині щастя і везіння у всіх справах", "Оля і Віталій які ж ви красиві щастя Вам", "завжди разом", - пишуть люди.
Нагадаємо, Сумська вразила новим образом в обіймах Борисюка.
Як повідомляла Politeka, Сумська подражнила розвагами на відпочинку з чоловіком і донькою.
Також Politeka писала, що Сумська похвалилася своїм відпочинком з чоловіком Борисюком і донькою.