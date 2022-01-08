Известная украинская актриса Ольга Сумская показала теплые фото с мужем с их совместного праздничного отдыха в заснеженных Карпатах.

Как пишет Politeka.net, новыми снимками звезда поделилась в своем Инстаграм. Сейчас Сумская с пользой проводит время в Яремче, куда отправилась отдыхать со своим мужем, актером и певцом Виталием Борисюком. Судя по счастливым снимкам, пара отлично отдыхает вместе.

На фото Сумская и Борисюк позировали на фоне вертепа во дворе отеля. Актриса и ее супруг нежно приобнимали друг друга и улыбались. Несмотря на то, что вокруг лежал снег, они были одеты только в спортивные костюмы.

«Еще несколько дней отдыха в любимом отельном комплексе», - написала Сумская.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Самые лучшие! Ольга Вячеславовна, так держать, люблю», «красавцы! Хорошо отдохнуть!», «Олечка вы красотка», «Какие же вы красивые», «Красивым и успевающим людям всегда завидуют, это факт...а вашей семье счастья и везения во всех делах», «Оля и Виталий какие же Вы красивые счастья Вам», «Всегда вместе», - пишут люди.

Напомним, Сумская впечатлила новым образом в объятиях Борисюка.

Как сообщала Politeka, Сумская подразнила развлечениями на отдыхе с мужем и дочкой.

Также Politeka писала, что Сумская похвасталась своим отдыхом с мужем Борисюком и дочкой.