Как пишет Politeka.net, новыми снимками звезда поделилась в своем Инстаграм. Сейчас Сумская с пользой проводит время в Яремче, куда отправилась отдыхать со своим мужем, актером и певцом Виталием Борисюком. Судя по счастливым снимкам, пара отлично отдыхает вместе.
На фото Сумская и Борисюк позировали на фоне вертепа во дворе отеля. Актриса и ее супруг нежно приобнимали друг друга и улыбались. Несмотря на то, что вокруг лежал снег, они были одеты только в спортивные костюмы.
«Еще несколько дней отдыха в любимом отельном комплексе», - написала Сумская.
Ее поклонники не смогли пройти мимо.
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«Самые лучшие! Ольга Вячеславовна, так держать, люблю», «красавцы! Хорошо отдохнуть!», «Олечка вы красотка», «Какие же вы красивые», «Красивым и успевающим людям всегда завидуют, это факт...а вашей семье счастья и везения во всех делах», «Оля и Виталий какие же Вы красивые счастья Вам», «Всегда вместе», - пишут люди.
Напомним, Сумская впечатлила новым образом в объятиях Борисюка.
Как сообщала Politeka, Сумская подразнила развлечениями на отдыхе с мужем и дочкой.
Также Politeka писала, что Сумская похвасталась своим отдыхом с мужем Борисюком и дочкой.