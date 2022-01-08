Ольга Сумская – активный пользователь соцсетей, актриса с удовольствием общается с поклонниками и балует их фото из личного архива.

Как сообщает Politeka.net, в рождественский праздник пришел черед и теплых кадров с семьей Ольги Сумской и Виталия Борисюка – снимками из альбома актриса поделилась в Instagram.

На Рождество семейство нарядилось в украинские вышиванки - Ольга пожелала всем счастливых праздников. На фото можно рассмотреть улыбающуюся Ольгу Сумскую в платье, пиджаке-вышиванке и кораловых бусах. Рядом стоит не менее счастливый Виталий Борисюк в рубашке-вышиванке. В руках они держат тарелку с кутей.

На других снимках можно увидеть пару, обнимающаю друг друга, и очаровательное фото, на котором Ольга Сумская демонстрирует свой невероятный образ.

Фолловеры пожелали семье Ольги Сумской и Виталия Борисюка счастья и веселых праздников. Особенно они оценили наряды своих любимцев: "Роскошная! Вид просто невероятный", "Яркий пример женственности, красоты и любви", "Вы, как всегда – на высоте!", "Какой красивый наряд! Вам так к лицу украинские вышиванки!".

Нагадаємо, Сумська похвалилася своїм відпочинком з чоловіком Борисюком і донькою.

Як повідомляла Politeka, 55-річна Сумська в розкішній сукні-вишиванці показала обличчя крупним планом.

Також Politeka писала, що Сумська в розкішній вишиванці показала приклад, як виглядати в 55 років.