Російська актриса Інна Корольова, яка зіграла в "Сватах" Марію Ковальову (Будько) зізналася, скільки їй платили за зйомки в цьому серіалі.

45-річна Королева розповіла в інтерв'ю Лізі Дідковській, що її зарплата, як актриси, не дозволяє гідно жити й ростити двох доньок.

Зокрема, знаменитість назвала суму, яку отримує в театрі - 27 тисяч рублів, це майже 10 тисяч гривень.

"Машиніст отримує більше. Двірник отримує більше, якщо це, звичайно, не антреприза... Але я залишаюся в театрі працювати, тому що мені це подобається", - заявила Корольова.

Навіть зйомки в такому популярному і всім відомому проекті, як серіал "Свати", не принесли Корольовій матеріального благополуччя.

За словами актриси, в першій частині проекту її гонорар за зміну був фіксованим і становив 500 доларів за 12 годин роботи. Її знімали всього три години, тому в підсумку вона отримала копійки. Згодом Корольова попросила у продюсерів підвищення і їй пішли назустріч, але все одно сума залишала бажати кращого.

Зірка "Сватів" опублікувала фрагмент інтерв'ю у себе в Instagram. Публіка активно обговорює:

"Захоплена мудрістю Інни Корольової! Аплодую стоячи 👏!"

"🔥Якщо будуть Свати 8... це буде супер, 7 сезон ніби не дограний. Немає зв'язку між серіями, відчувається, що 9 серій це мало..❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Інтерв'ю супер, дякую за відкритість,❤️ душевна розмова 👏"

"А мені сподобався 7 сезон. Я його дуже чекала. Це була зустріч зі старими знайомими та улюбленими героями"

"І правильно були сумніви. Свати вже зовсім не цікаві були 😢"

"7 сезон непоганий, але кінцівка не дуже. Були приємні моменти, але трохи розчарував. Неначе сценарій сируватий. Таке відчуття зім'яті або зліпили. Ось 6 сезон красиво закінчився".

Додамо, на Новий, 2022-й рік, на телеекрани після довгої перерви вийшов сьомий сезон "Сватів", який став останнім.

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