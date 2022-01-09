Российская актриса Инна Королева, сыгравшая в "Сватах" Марию Ковалеву (Будько) призналась, сколько ей платили за съемки в этом сериале.

45-летняя Королева рассказала в интервью Лизе Дидковской, что ее зарплата, как актрисы, не позволяет достойно жить и растить двоих дочерей.

В частности, знаменитость назвала сумму, которую получает в театре - 27 тысяч рублей, это почти 10 тысяч гривен.

"Машинист получает больше. Дворник получает больше, если это, конечно, не антреприза... Но я остаюсь в театре работать, потому что мне это нравится", - заявила Королева.

Даже съемки в таком популярном и всем известном проекте, как сериал "Сваты", не принесли Королевой материального благополучия.

По словам актрисы, в первой части проекта ее гонорар за смену был фиксированным и составлял 500 долларов за 12 часов работы. Ее снимали всего три часа, поэтому в итоге она получила копейки. Впоследствии Королева попросила у продюсеров повышения и ей пошли навстречу, но все равно сумма оставляла желать лучшего.

Звезда "Сватов" опубликовала фрагмент интервью у себя в Инстаграм. Публика активно обсуждает:

"Восхищена мудростью Инны Королёвой! Аплодирую стоя 👏!"

"🔥 Если будут Сваты 8... это будет супер, 7 сезон будто не доигран. Нет связи между сериями, чувствуется,что 9серий это мало..❤️❤️❤️ Интервью супер, спасибо за открытость,❤️ душевный разговор 👏"

"А мне понравился 7 сезон. Я его очень ждала. Это была встреча со старыми знакомыми и любимыми героями"

"И правильно были сомнения. Сваты уже совершенно не интересны были 😢"

"7 сезон неплохой, но концовка не очень. Были приятные моменты, но немного разочеровал. Как будто сценарий сыроват. Такое ощущение скомкали или слепили. Вот 6 сезон красиво закончился".

Добавим, на Новый, 2022-й год, на телеэкраны после долгого перерыва вышел седьмой сезон "Сватов", который стал последним.

Напомним, "это просто маразм": украинцы просят Квартал 95 больше не снимать "Сватов" после 7-го сезона

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