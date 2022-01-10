Відома модель і володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях почала активне світське життя після того, як завершився конкурс краси.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель, яка отримала титул "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях у своїх Instagram-сторіс вирішила показати, як перетворилася після походу в салон і тепер радіє оновленому образу.

Дуже часто Ганна виставляє в мережі різні моменти з життя, розповідає про себе і дивує історіями про те, що відбувається в її житті після конкурсу краси. Дівчина не говорить про особисте життя, акцентуючи увагу на собі і своїй зовнішності.

Цього разу вона показала, чому може не фарбуватися:

"Зробила корекцію і фарбування брів, тепер можна не фарбуватися», - Ганна показала результати перетворення і порадувала виглядом.

Також Анна Неплях у своїх Instagram-сторіс відповіла на запитання шанувальників про своє особисте життя. Так Анна зізналася, що зараз у неї немає коханої людини і її серце вільне.

Також дівчині поставили запитання: "Чому ти незаміжня, така красива?". На це Неплях вирішила відповісти з гумором. Вона опублікувала фото, на якому сидить в ресторані з келихом вина і радісною посмішкою, а її руку тримає молода людина. "Він міг би зробити мені пропозицію, але він тупо кинув мене", - жартівливо підписала фотографію Анна.

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