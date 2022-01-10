Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель, яка отримала титул "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях у своїх Instagram-сторіс вирішила показати, як перетворилася після походу в салон і тепер радіє оновленому образу.
Дуже часто Ганна виставляє в мережі різні моменти з життя, розповідає про себе і дивує історіями про те, що відбувається в її житті після конкурсу краси. Дівчина не говорить про особисте життя, акцентуючи увагу на собі і своїй зовнішності.
Цього разу вона показала, чому може не фарбуватися:
"Зробила корекцію і фарбування брів, тепер можна не фарбуватися», - Ганна показала результати перетворення і порадувала виглядом.
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Також Анна Неплях у своїх Instagram-сторіс відповіла на запитання шанувальників про своє особисте життя. Так Анна зізналася, що зараз у неї немає коханої людини і її серце вільне.
Також дівчині поставили запитання: "Чому ти незаміжня, така красива?". На це Неплях вирішила відповісти з гумором. Вона опублікувала фото, на якому сидить в ресторані з келихом вина і радісною посмішкою, а її руку тримає молода людина. "Він міг би зробити мені пропозицію, але він тупо кинув мене", - жартівливо підписала фотографію Анна.
Нагадавши, "Міс Україна Всесвіт "Неплях в лосинах і шубі здивувала знімком з ліфта:"а поки давайте...".
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