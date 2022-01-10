Молдавський виконавець Дан Балан цінує час, проведений з сім'єю.

Як повідомляє Politeka.net, Молдавський співак Дан Балан, якому шанувальники довгий час приписували роман з українською артисткою Тіною Кароль, порадував святковими знімками. Фото з'явилися на фан-сторінці співака.

Дан Балан позував біля прикрашеної новорічної ялинки зі своєю мамою – Людмилою Балан, відомою в Молдові телеведучою і співачкою.

Цікаво, що Людмилу Балан часто порівнюють з Тіною Кароль. Ефектна блондинка - мама Дана Балана - в свої 63 роки може похвалитися стрункою фігурою і моложавим обличчям.

"Рідні душі, щасливого Різдва Вам", "Різдвом Христовим ❤!!! Щастя здоров'я, миру, добра, любові, достатку", "Вітаємо з Різдвом!🎄 Нехай в це чарівне свято виконуються всі бажання, нехай ваш будинок наповниться любов'ю, турботою і затишком, а Різдвяна зірка нехай завжди висвітлює життєвий шлях", - пишуть шанувальники Дана Балана.

Нагадаємо, ще один "доказ" роману між Даном Баланом і Тіною Кароль показали в мережі: "любов або..."

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль підколола Кухар, яка заявила про "вагітність": "ось така..."

Також Politeka писала, що Дан Балан і Тіна Кароль викликали переполох, з'явившись на одній сцені: "іскрилася від щастя"