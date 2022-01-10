Как сообщает Politeka.net, молдавский певец Дан Балан, которому поклонники долгое время приписывали роман с украинской артисткой Тиной Кароль, порадовал праздничными снимками. Фото появились на фан-странице певца.

Дан Балан позировал возле украшенной новогодней елки со своей мамой – Людмилой Балан, известной в Молдове телеведущей и певицей.

Интересно, что Людмилу Балан часто сравнивают с Тиной Кароль. Эффектная блондинка в свои 63 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым лицом.

«Родные души, счастливого Рождества Вам», «Рождеством Христовым ❤!!! Счастья здоровья, мира, добра, любви, достатка», «Поздравляем с Рождеством!🎄 Пусть в этот волшебный праздник исполняются все желания, пусть ваш дом наполнится любовью, заботой и уютом, а Рождественская звезда пусть всегда освещает жизненный путь», - пишут поклонники Дана Балана.

Напомним, еще одно "доказательство" романа между Даном Баланом и Тиной Кароль показали в Сети: "Любовь или…"

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