Как сообщает Politeka.net, молдавский певец Дан Балан, которому поклонники долгое время приписывали роман с украинской артисткой Тиной Кароль, порадовал праздничными снимками. Фото появились на фан-странице певца.
Дан Балан позировал возле украшенной новогодней елки со своей мамой – Людмилой Балан, известной в Молдове телеведущей и певицей.
Интересно, что Людмилу Балан часто сравнивают с Тиной Кароль. Эффектная блондинка в свои 63 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым лицом.
«Родные души, счастливого Рождества Вам», «Рождеством Христовым ❤!!! Счастья здоровья, мира, добра, любви, достатка», «Поздравляем с Рождеством!🎄 Пусть в этот волшебный праздник исполняются все желания, пусть ваш дом наполнится любовью, заботой и уютом, а Рождественская звезда пусть всегда освещает жизненный путь», - пишут поклонники Дана Балана.
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