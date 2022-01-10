Надя Дорофєєва після гастролей і зйомок вирушила на відпочинок з чоловіком, звідки поділилася яскравими кадрами, передає Politeka.net. Зірка не тільки весело проводить час, але також і хвалиться фігурою в купальнику.
Зокрема, в одних з останніх сторіс співачка позувала в зеленому бікіні, і вирішила віджатися від стіни.
"Я тут розминки роблю", - написала Надя Дорофєєва.
Примітно, що зірки полетіли на відпочинок до Мексики.
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А ось сім'я зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового вирушила на Мальдіви. Дружина артиста, дизайнер Ксенія, також вирішила похвалитися фігурою в чорному купальнику, влаштувавши танці.
Дівчина ефектно рухалася під музику, хвалячись ідеальною фігурою.
Варто зазначити, що Ксенія Кошова багато років працювала в балеті "Freedom", але дізнавшись, що вагітна, вирішила зайнятися дизайном одягу. Компанія зірки нерідко шиє костюми для "Жіночого кварталу".
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