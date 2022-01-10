Популярна українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком, співаком Володимиром Дантесом, вирушила на відпочинок за кордон, як і дизайнерка Ксенія Кошова.

Надя Дорофєєва після гастролей і зйомок вирушила на відпочинок з чоловіком, звідки поділилася яскравими кадрами, передає Politeka.net. Зірка не тільки весело проводить час, але також і хвалиться фігурою в купальнику.

Зокрема, в одних з останніх сторіс співачка позувала в зеленому бікіні, і вирішила віджатися від стіни.

"Я тут розминки роблю", - написала Надя Дорофєєва.

Примітно, що зірки полетіли на відпочинок до Мексики.

А ось сім'я зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового вирушила на Мальдіви. Дружина артиста, дизайнер Ксенія, також вирішила похвалитися фігурою в чорному купальнику, влаштувавши танці.

Дівчина ефектно рухалася під музику, хвалячись ідеальною фігурою.

Варто зазначити, що Ксенія Кошова багато років працювала в балеті "Freedom", але дізнавшись, що вагітна, вирішила зайнятися дизайном одягу. Компанія зірки нерідко шиє костюми для "Жіночого кварталу".

Нагадаємо, Дорофєєва зізналася, чим любить об'їстися на Новий Рік

Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий влаштував "дочки" прочухана через Моргенштерна

Також Politeka писала, Євген Кошовий "накричав" на оператора прямо на сцені