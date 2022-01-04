Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале студии "Квартал 95" опубликовали забавное видео с новогоднего концерта, в котором показали веселый номер (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, по сюжету номера, генеральный директор телеканала "Камин", которого сыграл Евгений Кошевой, собрал совещание с коллегами, на котором они обсуждали, как повысить рейтинги телеканала и привлечь новых зрителей. В какой-то момент к гендиректору в кабинет зашел оператор с красным лицом и выражением полного отчаяния, еще и с камерой в руках. Его сыграл актер Юрий Великий.

Между ними состоялся такой диалог:

"Что вы хотели?", - спросил Кошевой.

"Я оператор. Дайте мне хотя бы штатив, чтобы огонь снимать", - жалобным тоном попросил Великий.

"У нас нету денег на штатив. У нас на премии руководству не хватает, а вы штатив хотите. Идите работайте, вперед!", - отчитал оператора гендиректор.

"Понял", - ответил оператор и ушел.

Напомним, Кароль прожгла взглядом Кошевого, а Винник не устоял перед Поляковой: раскрыты секреты Новогоднего квартала.

Как сообщала Politeka, Кравец, Кошевой и Ткач устроили веселье, не дожидаясь 31 декабря: уморительные кадры закулисья.

Также Politeka писала, что В сети показали, что творилось в закулисье съемок новогоднего "Вечернего квартала": "Раскрываем секреты".