Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале студии "Квартал 95" опубликовали забавное видео с новогоднего концерта, в котором показали веселый номер (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Так, по сюжету номера, генеральный директор телеканала "Камин", которого сыграл Евгений Кошевой, собрал совещание с коллегами, на котором они обсуждали, как повысить рейтинги телеканала и привлечь новых зрителей. В какой-то момент к гендиректору в кабинет зашел оператор с красным лицом и выражением полного отчаяния, еще и с камерой в руках. Его сыграл актер Юрий Великий.
Между ними состоялся такой диалог:
"Что вы хотели?", - спросил Кошевой.
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"Я оператор. Дайте мне хотя бы штатив, чтобы огонь снимать", - жалобным тоном попросил Великий.
"У нас нету денег на штатив. У нас на премии руководству не хватает, а вы штатив хотите. Идите работайте, вперед!", - отчитал оператора гендиректор.
"Понял", - ответил оператор и ушел.
Напомним, Кароль прожгла взглядом Кошевого, а Винник не устоял перед Поляковой: раскрыты секреты Новогоднего квартала.
Как сообщала Politeka, Кравец, Кошевой и Ткач устроили веселье, не дожидаясь 31 декабря: уморительные кадры закулисья.
Также Politeka писала, что В сети показали, что творилось в закулисье съемок новогоднего "Вечернего квартала": "Раскрываем секреты".