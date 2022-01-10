Популярная украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем, певцом Владимиром Дантесом, отправилась на отдых за границу, как и дизайнер Ксения Кошевая.

Надя Дорофеева после гастролей и съемок отправилась на отдых с мужем, откуда поделилась яркими кадрами, передает Politeka.net. Звезда не только весело проводит время, но также и хвастается фигурой в купальнике.

В частности, в одних из последних сторис певица позировала в зеленом бикини, и решила отжаться от стены.

"Я тут разминочки делаю", - написала Надя Дорофеева.

Примечательно, что звезды улетели на отдых в Мексику.

А вот семья звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого отправилась на Мальдивы. Жена артиста, дизайнер Ксения, также решила похвастаться фигурой в черном купальнике, устроив танцы.

Девушка эффектно двигалась под музыку, хвастаясь идеальной фигурой.

Стоит отметить, что Ксения Кошевая много лет работала в балете "Freedom", но узнав, что беременна, решила заняться дизайном одежды. Компания звезды нередко шьет костюмы для "Женского Квартала".

Напомним, Дорофеева призналась, чем любит объесться на новый год

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