Надя Дорофеева после гастролей и съемок отправилась на отдых с мужем, откуда поделилась яркими кадрами, передает Politeka.net. Звезда не только весело проводит время, но также и хвастается фигурой в купальнике.
В частности, в одних из последних сторис певица позировала в зеленом бикини, и решила отжаться от стены.
"Я тут разминочки делаю", - написала Надя Дорофеева.
Примечательно, что звезды улетели на отдых в Мексику.
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А вот семья звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого отправилась на Мальдивы. Жена артиста, дизайнер Ксения, также решила похвастаться фигурой в черном купальнике, устроив танцы.
Девушка эффектно двигалась под музыку, хвастаясь идеальной фигурой.
Стоит отметить, что Ксения Кошевая много лет работала в балете "Freedom", но узнав, что беременна, решила заняться дизайном одежды. Компания звезды нередко шьет костюмы для "Женского Квартала".
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