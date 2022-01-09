В сети появилась видео с концерта "Вечернего квартала", в котором актер Евгений Кошевой поругался с девочкой, которая сыграла роль его дочки.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале студии "Квартал 95" опубликовали видео номера, в котором Евгений Кошевой в роли отца ссорится со своей дочкой, которую сыграла другая девочка. Причиной конфликта стал концерт провокационного российского рэпера Моргенштерна.

По сюжету отец вытаскивает дочь из клуба и начинает с ней ругаться из-за сомнительного творчества артиста, а девочка просит вернуться назад, так как без родителя ее туда не пустят.

"Ты меня конечно извини, но я больше сюда ни ногой. Это же надо. Это даже не концерт, это полный… пипец. Хотя, чего я слова подбираю, если там только что все это слышала. Все, мы едем домой, никаких концертов", - причитает Кошевой, таща за руку девочку, которая, к слову, немного похожа на его дочь Варвару.

Юная актриса умоляет отца остаться и вернуться в клуб, так как они заплатили по полторы тысячи гривен за билеты и послушали только одну песню.

"Мы не вернемся туда, дочь, никогда. На афише было написано 12+, я в 38 не знал, что люди вот это такое вытворяют. И вообще, ты за это будешь наказана за это", - не унимается Евгений, тогда как девочка продолжат просить вернуться.

Однако, в ходе разговора оказалось, что юная поклонница пришла на концерт не ради Моргенштерна, а ради одноклассника, который ей нравится.

Напомним, Евгений Кошевой "накричал" на оператора прямо на сцене: "Идите работайте, вперед!".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец в новом образе выболтала "секреты" Кошевого: "Если бы не я, ты бы...".

Также Politeka писала, что Кошевой, Ткач и другие устроили переполох в ночном клубе: жена продюсера "Квартал 95" все засняла.