Двадцять героїв минулих сезонів кулінарного шоу "МайстерШеф" знову змагатимуться за головний приз - але цього разу перемогти буде значно складніше.

З 22 січня на телеканалі СТБ стартує нове шоу "Майстер Шеф. Битва сезонів". Найяскравіші учасники минулих сезонів зберуться разом, щоб раз і назавжди з'ясувати, хто з них найкращий, йдеться в анонсі проекту, опублікованому на YouTube.

У коментарях під відео Фанати "МастерШеф" розсекретили повний список учасників нової битви: Дмитро Балита, Яна Балог, Олександр Білодід, Вадим Бжезинський, Катерина Велика, Серафим Дерега, Шева Димарик, Анастасія Кобиляцька, Олег Ковальчук, Андрій Колесник, Олександр Кривець, Анжела Липська, Руслан Лучков, Владислав Міцкевич, Віктор Перехрест, Наталка Петрик, Ірина Раковчен, Павло Серветник, Олександр Цвігун і Владислав Цимбалюк.

Так, глядачі побачать переможця сьомого сезону "МайстерШеф" Паву, який запам'ятався не тільки оригінальними стравами, а й коронним «курлик». А також Пашу Серветника, переможця першого сезону "МайстерШеф. Професіонал", який направив свій приз на стажування по всьому світові, та фіналістку "МайстерШеф 5" Катерину Велику, яка програла у фіналі Євгенію Клопотенку.

Користувачі мережі бурхливо обговорюють склад "МайстерШеф. Битва сезонів":

"А де ж Пєскова і Цуперяк? Невже їх не запросили?"

"Ну і склад... Думала буду дивитися, а ні.. Мабуть цей сезон теж в прольоті... Як це Пєскову з Мкртчаном ще не взяли і Цуперяка"

"Мені здається, що Шеву Димарика взяли просто для масовки. Ну не тягне він на конкуренцію ні з павою ні з Серветником ні з Білодідом"

"Без Клопотенко..."

"Дуже хотілося побачити Женю Злобіна замість половини цих учасників"

"Шкода, що немає Злобіна і Клопотенка. З Пєсковою б теж глянула. Раківчен з Балог тут явно зайві. Димарик, Ковальчук і Колесник туди ж. Є куди цікавіше персонажі"

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