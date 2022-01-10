Двадцать героев прошлых сезонов кулинарного шоу "МастерШеф" снова сразятся за главный приз - но в этот раз победить будет значительно сложнее.

С 22 января на телеканале СТБ стартует новое шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов". Самые яркие участники прошлых сезонов соберутся вместе, чтобы раз и навсегда выяснить, кто из них лучший, говорится в анонсе проекта, опубликованном на YouTube.

В комментариях под видео фанаты "МастерШеф" рассекретили полный список участников новой битвы: Дмитрий Балита, Яна Балог, Александр Белодед, Вадим Бжезинский, Екатерина Великая, Серафим Дерега, Шева Димарик, Анастасия Кобыляцкая, Олег Ковальчук, Андрей Колесник, Александр Кривец, Анжела Липская, Руслан Лучков, Владислав Мицкевич, Виктор Перехрест, Наталка Петрык, Ирина Раковчен, Павел Серветник, Александр Цвигун и Владислав Цымбалюк.

Так, зрители увидят победителя седьмого сезона "МастерШеф" Паву, который запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлык». А также Пашу Серветника, победителя первого сезона «МастерШеф. Профессионалы», который направил свой приз на стажировки по всему миру, и финалистку "МастерШеф 5" Екатерину Великую, проигравшую в финале Евгению Клопотенко.

Пользователи Сети бурно обсуждают состав "МастерШеф. Битва сезонов":

"А где же Пескова и Цуперяк? Неужели их не пригласили?"

"Ну и составчик... Думала буду смотреть, а нет.. Видимо этот сезон тоже в пролёте... Как это Пескову с Мкртчаном ещё не взяли и Цуперяка"

"Мне кажется, что Шеву Димарика взяли просто для массовки. Ну не тянет он на конкуренцию ни с Павой ни с Серветником ни с Белодедом"

"Без Клопотенко..."

"Очень хотелось увидеть Женю Злобина вместо половины этих участников"

"Жаль, что нет Злобина и Клопотенко. С Песковой бы тоже глянула. Раковчен с Балог тут явно лишние. Димарик, Ковальчук и Колесник туда же. Есть куда интереснее персонажи"

Напомним, что победитель "Мастер Шеф" Шинкарев рассказал, что было самое сложное в финале проекта: "Это не моя сильная сторона"

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