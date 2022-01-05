Победитель пятого сезона шоу «Мастер Шеф», ресторатор Евгений Клопотенко, рассказал интересную историю о блюдах, которая произошла с ним декабре.

Евгений Клопотенко старается удивить украинцами блюдами, а также жизненными историями, которые он размещает в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В новом посте в соцсети ресторатор поделился, как в декабре ему рассказали о выставке с изображением традиционных украинских блюд на Рождество, среди которых был борщ. Позже команда шеф-повара обратилась ко всем художникам, записала их рецепты и проработала. Таким образом украинцам решили напомнить об их традициях, и теперь они могут сами приготовить столь важные для культуры блюда.

"Давайте 2022 посвятим исследованиям нашей культуры. Пробуем, обдумываем и решаем (каждый для себя), нести ли определенные элементы культуры с собой в будущее", - написал Евгений Клопотенко.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Невероятно красиво!!! Прекрасные рецепты! Прекрасная идея и ее воплощение!", "А я люблю пончики с розовым вареньем 😍 То любовь с детства", "А у нас, на ужин готовят голубцы с тертым картофелем", - написали пользователи Сети.

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