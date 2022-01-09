Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після виходу з групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру, зараз разом з чоловіком і колегою Володимиром Дантесом відпочиває в Мексиці. Цю країну зіркове подружжя, яке разом вже більше 10 років, для своєї спільної відпустки обрали вперше.
На своїх сторінках в Instagram артисти, яких називають найкращою парою українського шоу-бізнесу, радують шанувальників цікавими кадрами.
У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram Надя Дорофєєва показала, як Володимир Дантес танцює прямо на столі.
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Володимир Дантес пішов у відрив і навіть не став знімати взуття.
Відзначимо, що в Мексиці зараз також відпочиває інша відома пара українського шоу-бізнесу співачка Настя Каменських з репером і продюсером Олексієм Потапенком (Потапом).
Нагадаємо, Надя Дорофєєва на відпочинку зробила сумне зізнання про себе: "Знаю, це не дуже..."
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