Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після виходу з групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру, зараз разом з чоловіком і колегою Володимиром Дантесом відпочиває в Мексиці. Цю країну зіркове подружжя, яке разом вже більше 10 років, для своєї спільної відпустки обрали вперше.

На своїх сторінках в Instagram артисти, яких називають найкращою парою українського шоу-бізнесу, радують шанувальників цікавими кадрами.

У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram Надя Дорофєєва показала, як Володимир Дантес танцює прямо на столі.

Володимир Дантес пішов у відрив і навіть не став знімати взуття.

Відзначимо, що в Мексиці зараз також відпочиває інша відома пара українського шоу-бізнесу співачка Настя Каменських з репером і продюсером Олексієм Потапенком (Потапом).

Нагадаємо, Надя Дорофєєва на відпочинку зробила сумне зізнання про себе: "Знаю, це не дуже..."

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