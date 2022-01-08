Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после выхода из группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру, недавно вместе с мужем отправилась на отдых в Мексику. В своем Instagram звезда радует поклонников кадрами с отдыха и в этот раз удивила снимком, на котором позирует с Дантесом.

Как видно, фотографию Надя сделала в зеркало на телефон, которым полностью закрыла свое лицо. На снимке парочка держится за руки, они мило позируют на камеру в простых пляжных нарядах. Удивление фанатов вызвало зеркало, а точнее вещи, которые на нем висят – рванное платье и такая же неопрятная футболка.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Два в одном". А поклонники тут же принялись комментировать снимок, называя Надю и Вову лучшей парой украинского шоу-бизнеса: "Замечательно", "Ой, вы такие красивые!", "Лучшая пара", "Лучшая пара шоу-бизнеса", "Хорошего вам отдыха", "Лучшая пара украинского шоу-бизнеса", "Самая красивая семья в шоу-бизнесе".

Напомним, Дорофеева засветила расслабленный образ на отдыхе в Мексике, куда ее завлек Потап: "Теперь я всё поняла".

Как сообщала Politeka, Дорофеева призналась, какие практики начала на отдыхе в Мексике: "Стану просветленной...".

Также Politeka писала, что Дорофеева укатила в Мексику и засветилась с новой прической: "Боже, Надюш, ты...".