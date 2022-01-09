Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после распада группы "Время и Стекло" строит сольную карьеру, сейчас вместе с мужем и коллегой Владимиром Дантесом отдыхает в Мексике. Эту страну звездные супруги, которые вместе уже более 10 лет, для своего совместного отпуска выбрали впервые.

На своих страницах в Instagram артисты, которых называют лучшей парой украинского шоу-бизнеса, радуют поклонников интересными кадрами.

В новых сторис на своей странице в Инстаграм Надя Дорофеева показала, как Владимир Дантес танцует прямо на столе.

Владимир Дантес ушел в отрыв и даже не стал снимать обувь.

Отметим, что в Мексике сейчас также отдыхает другая известная пара украинского шоу-бизнеса певица Настя Каменских с рэпером и продюсером Алексеем Потапенком (Потапом).

Напомним, Надя Дорофеева на отдыхе сделала печальное признание о себе: "Знаю, это не очень..."

Как сообщала Politeka, Дорофеева в крошечном купальнике начала делать разминку перед Дантесом, появились кадры: "Я здесь..."

Также Politeka писала, что Дорофеева за руку с Дантесом вызвала восторг на отдыхе в Мексике: "Лучшая пара украинского шоу-бизнеса"