Як повідомляє Politeka.net, сім'я відомої актриси Ольги Сумської і її чоловіка Віталія Борисюка нерідко потрапляє в центр обговорень, оскільки пара веде досить активний спосіб життя. Цього разу Ольга порадувала кадрами з відпустки, яку вони собі влаштували після Різдва.

"Ще кілька днів відпочинку в улюбленому готельному комплексі!❤️ Дякую за гостинну атмосферу та відмінний сервіс! Ви найкращі! Спортивні костюми🎄» - написала Ольга під щасливими кадрами, які зробила на курорті.

Шанувальники вирішили обговорити побачене:

"красиво!; Найкращі! Ольга В'ячеславівна, так тримати, люблю ❤️; які ви прекрасні; костюми вибачте, посередні. Сукні Вам і класичні костюми чоловікові йдуть набагато більше👌; які ви хороші!..; ❤️красені! Добре відпочити!; Олечка ви красуня😍 а тепер добре так виглядаєте; завжди красива і природна, а головне щаслива пара".

На Різдво сімейство вбралося в українські вишиванки-Ольга побажала всім щасливих свят. На фото можна розглянути усміхнену Ольгу Сумську у сукні, піджаку-вишиванці і коралових намистах. Поруч стоїть не менш щасливий Віталій Борисюк в сорочці-вишиванці. В руках вони тримають тарілку з кутею.

Нагадаємо, Сумська похвалилася своїм відпочинком з чоловіком Борисюком і донькою.

Як повідомляла Politeka, 55-річна Сумська в розкішній сукні-вишиванці показала обличчя крупним планом.

Також Politeka писала, що Сумська в розкішній вишиванці показала приклад, як виглядати в 55 років.