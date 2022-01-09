Дженніфер Лопес у свої 52 роки може похвалитися бездоганною фігурою, над якою багато працює навіть у свята, тому шанувальники завжди нахвалюють виконавицю.

Як пише Politeka.net, відома на весь світ виконавиця 52-річна Дженніфер Лопес, яка нещодавно підвела підсумки року, з'явилася на світському заході в ефектній ніжно-рожевій сукні з вирізом. Артистка вирішила вибрати елегантне вбрання з цікавими деталями.

Як правило, Лопес часто пишуть, що вона виглядає на тридцять років, не більше, вона з легкістю показує себе в купальниках і не любить ховати свої форми. Справа в тому, що веде артистка активний спосіб життя, позбулася шкідливих звичок і рідко з'являється на святкових зіркових застіллях.

Зате на червоній доріжці вона здатна впевнено довести, що виглядає нітрохи не гірше молодих актрис. У ніжно-рожевій сукні зі значним декольте і вирізом на все стегно вона показала ідеальний загар.

Своєрідною візитною карткою Лопес стали наряди з певними пікантними деталями. Це може бути фатин поверх тіла, сіточка з блискітками і ледь прикривають зайве великі камені, пишні наряди з глибокими декольте або короткі сукні з ледь помітними бретельками.

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