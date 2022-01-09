Відомий український співак і телеведучий Віталій Козловський, який нещодавно кардинально змінив імідж, позбувшись улюбленої бороди, засвітив нового друга.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Віталія Козловського з'явилося миле фото з собакою. Артист тримав тварину на руках і посміхався. Відзначимо, що на фото важко впізнати Козловського, який позує з гладко виголеним обличчям, та ще й в окулярах.

"Знайомтеся, Це - Люк!) Дуже розумна собачка! І він шукає свою сім'ю. До речі, я трохи поправився за час свят, а ви?",- підписав фото Козловський.

У коментарях йому залишили масу відгуків і компліментів.

«У собачки сумна мордочка від того, що вона сумує за красивою бородою Віталіка», «який красень, нехай знайде люблячу і турботливу сім'ю», «всі ми на свята трохи поправилися», - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що 36-річний Віталій Козловський на даний момент займається сольною кар'єрою, а також веде розважальне шоу на музичному каналі.

Нагадаємо, що Козловського після зміни іміджу порівняли з героєм фільму "Едвард Руки-ножиці".

Як повідомляла Politeka, Козловський після зміни іміджу розбурхав прихильниць словами про розлуку:"який солідний".

Також Politeka писала, що Козловський вразив моложавим виглядом: "поверніть...".