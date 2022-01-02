Як пише Politeka.net, артист поділився в Instagram новим постом 1 січня. У ньому він не зміг не привітати українців з наступаючим святом.

"З Новим роком!",- коротко написав співак.

Він також опублікував своє Селфі. На знімку артист сидів на дивані в стильному костюмі глибокого фіолетового кольору. У його верхній кишені красувався золотистий хустку.

Однак, увагу відразу ж привертає особа Козловського. Не так давно артист вирішив змінити імідж і повністю збрив свою бороду і щетину. В результаті він тут же став виглядати молодше. Артист ніби скинув кілька років. На це не могли не звернути увагу і його шанувальники.

В коментарях українці також вітають Козловського з Новим роком.

"Поверніть бороду на законодавчому рівні", "з Новим роком!", "Красивий", "і тебе з Новим роком, рідний! Нехай 2022-й буде наповнений справжнім щастям!", "З Новим роком дорогий! Всього самого найкращого!", "Дорогий, поверни бороду, а то як дитина виглядаєш", - пишуть люди.

Нагадаємо, Віталій Козловський влип у неприємну ситуацію.

Як повідомляла Politeka, Козловський розповів, як Могилевська і Кузьма Скрябін вирішили його долю.

Також Politeka писала, що Козловський виявив жіночу білизну в своєму авто і похвалився.