Як пише Politeka.net, артист поділився в Instagram новим постом 1 січня. У ньому він не зміг не привітати українців з наступаючим святом.
"З Новим роком!",- коротко написав співак.
Він також опублікував своє Селфі. На знімку артист сидів на дивані в стильному костюмі глибокого фіолетового кольору. У його верхній кишені красувався золотистий хустку.
Однак, увагу відразу ж привертає особа Козловського. Не так давно артист вирішив змінити імідж і повністю збрив свою бороду і щетину. В результаті він тут же став виглядати молодше. Артист ніби скинув кілька років. На це не могли не звернути увагу і його шанувальники.
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В коментарях українці також вітають Козловського з Новим роком.
"Поверніть бороду на законодавчому рівні", "з Новим роком!", "Красивий", "і тебе з Новим роком, рідний! Нехай 2022-й буде наповнений справжнім щастям!", "З Новим роком дорогий! Всього самого найкращого!", "Дорогий, поверни бороду, а то як дитина виглядаєш", - пишуть люди.
Нагадаємо, Віталій Козловський влип у неприємну ситуацію.
Як повідомляла Politeka, Козловський розповів, як Могилевська і Кузьма Скрябін вирішили його долю.
Також Politeka писала, що Козловський виявив жіночу білизну в своєму авто і похвалився.