Як передає Politeka.net, Віталій Козловський є відомим українським співаком. Він прославився ще у 2003-му році, коли переміг на телепроєкті "Шанс". Весь цей час співак веде сольну кар'єру. В кінці літа Козловський пережив велику трагедію, артист втратив свого батька.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Віталій Козловський продемонстрував, як він виглядає через 18 років. Як відомо, в той час артист здобув перемогу в проєкті "Шанс", коли й почалася його сольна кар'єра.

"Знову 18! 😉

Сьогодні, 18 років тому, коли мені було 18, я переміг у «Шансі». Життя дає багато можливостей, якщо ти чогось прагнеш усією душею. І сьогодні я можу сказати, що щастя полягає не у досягненні успіху, а в нескінченому шляху до нього. Стільки всього було неймовірного, доброго, приємного… Все в моєму серці, як досвід, як сила, натхнення… Дякую усім небайдужим❤️ Усім, хто був, хто допомагав і навіть заважав. Тільки зараз я починаю щось тямити у своїй справі! Тільки цього року я почав робити свою справу життя свідомо. Зараз в мені неймовірна енергія, яку вкладаю в пісні, у вірші, в меседж, з якими йду до людей. Друзі, з наступаючим! ", — поздоровивши Віталій Козловський.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Боже! я постійно ловлю себе на думці, що у мене хтось новий в стрічці", "Зачіска не твоя, треба міняти", "Тут схожий на Едвард Руки-ножиці", "Едвард-ножиці дуже нагадали 🔥 вітаю", "Це Пивоварів або Меловін?", "Взагалі інший... не впізнати", "Де борода?".

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