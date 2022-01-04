Як пише Politeka.net, відомий артист показав нове фото на своїй сторінці в Instagram.

"А я у Львові. Так затишно тут, душевно, рідні... ❤ приїхав вперше за півтора року. Занадто довга розлука", - розповів артист, і показав фото.

Зазначимо, нещодавно Віталій Козловський вирішив змінити імідж і повністю збрив свою бороду і щетину, які вже стали характерною рисою його образу.

В результаті він тут же став виглядати молодше. Артист ніби став молодшим на кілька років.

На новому фото Віталій Козловський підкреслив свій імідж окулярами в стильній оправі. Цей елемент не залишився без уваги прихильниць співака. Також шанувальниці Козловського продовжують висловлюватися щодо збритої бороди.

"Окуляри тобі йдуть такі", "Віталік, ти тепер будеш голитися?) Дивлюся обличчя не змінюється", "відпускай бороду", "Без бороди класно, скучила за таким", "який солідний красень", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Козловський після зміни іміджу спантеличив моложавим виглядом: "поверніть..."

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