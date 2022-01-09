Известный украинский певец и телеведущий Виталий Козловский, который недавно кардинально сменил имидж, избавившись от любимой бороды, засветил нового друга.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Виталия Козловского появилось милое фото с собакой. Артист держал животное на руках и улыбался. Отметим, что на фото трудно узнать Козловского, который позирует с гладко выбритым лицом, да еще и в очках.

«Знакомьтесь, Это – Люк!) Очень умная собачка! И он ищет свою семью. Кстати, я немного поправился за время праздников, а вы?», - подписал фото Козловский.

В комментариях ему оставили массу отзывов и комплиментов.

«У собачки грустная мордочка от того, что он скучает по красивой бороде Виталика», «Какой красавчик, пусть найдет любящую и заботливую семью», «Все мы на праздники немного поправились», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 36-летний Виталий Козловский на данный момент занимается сольной карьерой, а также ведет развлекательное шоу на музыкальном канале.

Напомним, что Козловского после смены имиджа сравнили с героем фильма "Эдвард Руки-ножницы".

Как сообщала Politeka, Козловский после смены имиджа взбудоражил поклонниц словами о разлуке: "Какой солидный".

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