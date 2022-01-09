Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Надя Дорофєєва опублікувала відео, засвітившись в ефектному купальнику з вирізом. Купальник вигідно підкреслив струнку фігуру зірки. Вона позувала разом з Дантесом, танцюючи під музику. Парочка виглядала бадьорими і відпочилими.
Під відео Надя вирішила розповісти шанувальникам, як проходить її відпустка.
"Коротко про вчора: Губу надкусила, текілу пригубила, алергію тілом зловила, на столі вчора станцювала", - підписала відео артистка.
У коментарях їй залишили масу теплих слів і кумедних відгуків.
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"Ось це справжній відпочинок", "А нам танець показати", "коти", "Хахахах, життєва історія", "гарненькі, як два кошеняти", "Надя топ!", "Замість танцю на столі треба було випити і заспівати)", «Ось тебе вчора потягало то Надь», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва за руку з чоловіком вразила видом на відпочинку в Мексиці: "Краща пара".
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