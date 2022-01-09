Відома співачка, тренер "Голосу країни" Надя Дорофєєва, яка разом з чоловіком Володимиром Дантесом відпочиває в Мексиці, розповіла про свої пригоди.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Надя Дорофєєва опублікувала відео, засвітившись в ефектному купальнику з вирізом. Купальник вигідно підкреслив струнку фігуру зірки. Вона позувала разом з Дантесом, танцюючи під музику. Парочка виглядала бадьорими і відпочилими.

Під відео Надя вирішила розповісти шанувальникам, як проходить її відпустка.

"Коротко про вчора: Губу надкусила, текілу пригубила, алергію тілом зловила, на столі вчора станцювала", - підписала відео артистка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів і кумедних відгуків.

"Ось це справжній відпочинок", "А нам танець показати", "коти", "Хахахах, життєва історія", "гарненькі, як два кошеняти", "Надя топ!", "Замість танцю на столі треба було випити і заспівати)", «Ось тебе вчора потягало то Надь», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва за руку з чоловіком вразила видом на відпочинку в Мексиці: "Краща пара".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва на відпочинку зробила сумне зізнання: "Знаю, це не дуже...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва в міні-купальнику зробила розминку перед Дантесом: "я тут...".