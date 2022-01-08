Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка полетіла на відпочинок разом з чоловіком Володимиром Дантесом, показала вправи, які виконувала в купальнику.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка 10 років співала в гурті "Время и стекло", а зараз почала успішну сольну кар'єру, показала шанувальникам кадри розкішного відпочинку, куди відправилася разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Попри те, що співаки полетіли відпочивати, Надя не забуває за постійні тренування, для того, щоб підтримувати красиву фігуру. Так, Дорофєєва вже о 8 ранку робила розминку, одягнувши красивий зелений купальник.

"Я тут розминочки роблю", - написала Дорофєєва.

Зауважимо, що Дорофєєва та Дантес полетіли на відпочинок в мексиканський Тулум стародавнє місто майя, морський порт на східному узбережжі Юкатану.

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