Відома співачка Надя Дорофєєва показала в мережі дивний кадр на відпочинку в Мексиці з чоловіком Володимиром Дантесом.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після виходу з групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру, нещодавно разом з чоловіком вирушила на відпочинок до Мексики. У своєму Instagram зірка радує шанувальників кадрами з відпочинку і цього разу здивувала знімком, на якому позує з Дантесом.

Як видно, фотографію Надя зробила в дзеркало на телефон, яким повністю закрила своє обличчя. На знімку парочка тримається за руки, вони мило позують на камеру в простих пляжних нарядах. Здивування фанатів викликало дзеркало, а точніше речі, які на ньому висять – рване плаття і така ж неохайна футболка.

У підписі до публікації Дорофєєва написала:"Два в одному". А шанувальники тут же почали коментувати знімок, називаючи Надю і Вову кращою парою українського шоубізнесу: "Чудово", "Ой, ви такі красиві!", "Краща пара", "Краща пара шоубізнесу", "Гарного Вам відпочинку", "Краща пара українського шоубізнесу", "Найкрасивіша сім'я в шоубізнесі".

Нагадаємо, Дорофєєва засвітила розслаблений образ на відпочинку в Мексиці, куди її заманив Потап: "Тепер я все зрозуміла".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зізналася, які практики почала на відпочинку в Мексиці: "Стану просвітленою...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва Покотила в Мексику і засвітилася з новою зачіскою: "Боже, Надюш, ти...".