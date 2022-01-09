Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Надя Дорофеева опубликовала видео, засветившись в эффектном купальнике с вырезом. Купальник выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды. Она позировала вместе с Дантесом, танцуя под музыку. Парочка выглядела бодрыми и отдохнувшими.
Под видео Надя решила рассказать поклонникам, как проходит ее отпуск.
«Коротко о вчера: Губу надкусила, Текилу пригубила, Аллергию телом поймала, На столе вчера станцевала», - подписала видео артистка.
В комментариях ей оставили массу теплых слов и забавных отзывов.
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«Вот это настоящий отдых», «А нам танец показать», «Коты», «Хахахах, жизненная история», «Хорошенькие, как два котенка», «Надя топ!», «Вместо танца на столе надо было выпить и спеть))», «вот тебя вчера потаскало то Надь», - пишут пользователи сети.
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