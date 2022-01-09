Известная певица, тренер «Голоса страны» Надя Дорофеева, которая вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхает в Мексике, рассказала о своих приключениях.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Надя Дорофеева опубликовала видео, засветившись в эффектном купальнике с вырезом. Купальник выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды. Она позировала вместе с Дантесом, танцуя под музыку. Парочка выглядела бодрыми и отдохнувшими.

Под видео Надя решила рассказать поклонникам, как проходит ее отпуск.

«Коротко о вчера: Губу надкусила, Текилу пригубила, Аллергию телом поймала, На столе вчера станцевала», - подписала видео артистка.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и забавных отзывов.

«Вот это настоящий отдых», «А нам танец показать», «Коты», «Хахахах, жизненная история», «Хорошенькие, как два котенка», «Надя топ!», «Вместо танца на столе надо было выпить и спеть))», «вот тебя вчера потаскало то Надь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Надя Дорофеева за руку с мужем впечатлила видом на отдыхе в Мексике: "Лучшая пара".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева на отдыхе сделала печальное признание: "Знаю, это не очень...".

Также Politeka писала, что Дорофеева в мини-купальнике сделала разминку перед Дантесом: "Я здесь...".