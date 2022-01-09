Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова похвалилася своїм вільним вечором. Як відомо, зірка танцювальних шоу поїхала працювати до Грузії, де стала хореографом-постановником грузинської версії «Танців з зірками». Погостювати до дружини приїхав її чоловік.
У свіжих сторіс Ілона показала, що вечір вихідного дня вони проводять за переглядом фільму.
"Дивимося фільм "Ірландець". І я зловила себе на думці, що за час відсутності дітей ми подивилися фільмів вже на рік вперед", - підписала відео зірка, засвітивши свого чоловіка.
Відзначимо, що Ілона Гвоздьова прославилася завдяки участі в українських "Танцях з зірками". Вона танцювала в парі з такими артистами, як Володимир Остапчук, Дмитро Танкович, Юрій Ткач, а також Ігор Ласточкін, з яким артистка перемогла шоу.
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