Відома танцівниця, переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка поїхала працювати хореографом до Грузії, показала, як проводить час без дітей.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова похвалилася своїм вільним вечором. Як відомо, зірка танцювальних шоу поїхала працювати до Грузії, де стала хореографом-постановником грузинської версії «Танців з зірками». Погостювати до дружини приїхав її чоловік.

У свіжих сторіс Ілона показала, що вечір вихідного дня вони проводять за переглядом фільму.

"Дивимося фільм "Ірландець". І я зловила себе на думці, що за час відсутності дітей ми подивилися фільмів вже на рік вперед", - підписала відео зірка, засвітивши свого чоловіка.

Відзначимо, що Ілона Гвоздьова прославилася завдяки участі в українських "Танцях з зірками". Вона танцювала в парі з такими артистами, як Володимир Остапчук, Дмитро Танкович, Юрій Ткач, а також Ігор Ласточкін, з яким артистка перемогла шоу.

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