Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу" Танці з зірками " Ілона Гвоздьова вирішила розповісти, як привела свою фігуру у форму після народження дитини.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу" Танцюють всі", а також перемозі в одному з сезонів. Цього року Ілону не запросили брати участь і вона зайнялася іншими проектами.

"Ілона, ну ви богиня. Що ви робите, щоб триматися у формі? Просто лялечка " - запитують у Гвоздьової в Instagram.

Артистка вирішила відповісти: "і так, що ж я їм? Кожен день я починаю зі склянки води з лимоном. А далі ніяких дієт, їжі за часом і так далі. Їм, що хочу і коли хочу. Але обмежую солодке, борошняне, консерви, шкідливу їжу, фастфуд, алкоголь. Дівчатка, весь секрет весь секрет в обміні речовин і активному способі життя», - висловилася Гвоздьова.

Раніше хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ілона Гвоздьова після важкого робочого дня розповіла про свій небезпечний стан.

"Що гріха таїти, буває такий стан, коли я себе взагалі нікому не раджу. Ось зараз таке", - висловилася Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, що зараз Ілона Гвоздьова знаходиться в Грузії. Там вона є хореографом на місцевих "Танцях з зірками".

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