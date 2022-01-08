Як пише Politeka.net, жартівливе відео з'явилося в одному з Stories Instagram Ілони Гвоздьової.
У кадрі відома танцівниця спорудила віяло з стодоларових купюр і почала їм обмахуватися.
"Зарплату видали", - жартівливо підписала Ілона Гвоздьова.
Якщо придивитися уважніше, то можна розгледіти, що це зовсім не справжня валюта, а сувенірна.
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Відзначимо, що зараз Ілона Гвоздьова знаходиться в Грузії. Туди вона полеіла після проекту «Танці з зірками», щоб взяти участь в аналогічному шоу.
Відомо, що хореографа покликав її давній друг і партнер ще по шоу "Танцюють всі" Євеній Карякін. У Грузії Гвоздьова вже встигла поставити кілька номерів.
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