Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, показала свою "зарплату" в Грузії, продемонструвавши пачку стодоларових купюр.

Як пише Politeka.net, жартівливе відео з'явилося в одному з Stories Instagram Ілони Гвоздьової.

У кадрі відома танцівниця спорудила віяло з стодоларових купюр і почала їм обмахуватися.

"Зарплату видали", - жартівливо підписала Ілона Гвоздьова.

Якщо придивитися уважніше, то можна розгледіти, що це зовсім не справжня валюта, а сувенірна.

Відзначимо, що зараз Ілона Гвоздьова знаходиться в Грузії. Туди вона полеіла після проекту «Танці з зірками», щоб взяти участь в аналогічному шоу.

Відомо, що хореографа покликав її давній друг і партнер ще по шоу "Танцюють всі" Євеній Карякін. У Грузії Гвоздьова вже встигла поставити кілька номерів.

Нагадаємо, Гвоздьова з " Танців з зірками "різко відповіла українцям:" я нікому нічого не винна..."

А ще Politeka писала, Гвоздьова з "Танців з зірками"в ночнушке розтанула в обіймах чоловіка:" схожий на Макса Барських ... »

Також Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців з зірками «розчулила сімейними фото, засвітивши молодшого сина:»М'який гномик"