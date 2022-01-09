Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова здивувала романтичними кадрами зі своїм чоловіком.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років Гвоздьова взяла участь у проекті" Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ілона Гвоздьова підспівує пісні "Покажи мені любов", яку переспівала Надя Дорофєєва. Також вона показує пристрасний поцілунок зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Покажи мені любов", — підписала відео Ілона Гвоздьова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Красиво", "Супер", "Це Надя перепела цю пісню? Раніше начебто Тату її виконували".

Раніше повідомлялося, Ілона Гвоздьова, яка поїхала працювати за кордон, засвітила пачку стодоларових купюр: "Зарплату видали"

Також, Ілона Гвоздьова, задерши сукню, нагадала про себе перед Новим танцювальному шоу: "Навіть у старої гвардії..."

Politeka розповідала, Гвоздьова далеко від України розповіла про свій небезпечний стан: "Що гріха таїти..."