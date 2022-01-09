Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева похвасталась своим свободным вечером. Как известно, звезда танцевальных шоу уехала работать в Грузию, где стала хореографом-постановщиком грузинской версии «Танцев со звездами». Погостить к супруге приехал ее муж.
В свежих сторис Илона показала, что вечер выходного дня они проводят за просмотром фильма.
«Смотрим фильм «Ирландец». И я поймала себя на мысли, что за время отсутствия детей мы посмотрели фильмов уже на год вперед», - подписала видео звезда, засветив своего мужа.
Отметим, что Илона Гвоздева прославилась благодаря участию в украинских «Танцах со звездами». Она танцевала в паре с такими артистами, как Владимир Остапчук, Дмитрий Танкович, Юрий Ткач, а также Игорь Ласточкин, с которым артистка победила шоу.
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