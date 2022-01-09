Известная танцовщица, победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая уехала работать хореографом в Грузию, показала, как проводит время без детей.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева похвасталась своим свободным вечером. Как известно, звезда танцевальных шоу уехала работать в Грузию, где стала хореографом-постановщиком грузинской версии «Танцев со звездами». Погостить к супруге приехал ее муж.

В свежих сторис Илона показала, что вечер выходного дня они проводят за просмотром фильма.

«Смотрим фильм «Ирландец». И я поймала себя на мысли, что за время отсутствия детей мы посмотрели фильмов уже на год вперед», - подписала видео звезда, засветив своего мужа.

Отметим, что Илона Гвоздева прославилась благодаря участию в украинских «Танцах со звездами». Она танцевала в паре с такими артистами, как Владимир Остапчук, Дмитрий Танкович, Юрий Ткач, а также Игорь Ласточкин, с которым артистка победила шоу.

Напомним, что Илона Гвоздева показала пачку стодолларовых купюр: "Зарплату выдали".

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