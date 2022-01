Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 38-річна Джамала поділилася незвичайним селфі. Співачка лежала на дивані і вирішила сфотографувати себе без макіяжу. Вона не стала використовувати фільтри, показавши шанувальникам, як виглядає в реальному житті.

«Sooo. No filters. No make up. No vacation. Тут три фото, де я сплю на пляжі. Їм морозиво. І не думаю ні про що. Залишу тут як візуалізацію», - підписала фото Джамала.

У коментарях їй залишили масу приємних слів про її зовнішність.

"Прямо дівчинка 20 років", "Ви дуже красива", "Спляча красуня", "класна", "Супер завжди. Обожнюю", "Без макіяжу і фільтрів вам дуже пасує! Ви красива будь-яка! Найкраща!", "Все одно красива", «дуже красиві хвилі на тлі", "Класне фото. Ви така тут рідна", - пишуть користувачі Мережі.

