Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 38-летняя Джамала поделилась необычным селфи. Певица лежала на диване и решила сфотографировать себя без макияжа. Она не стала использовать фильтры, показав поклонникам, как выглядит в реальной жизни.
«Sooo. No filters. No make up. No vacation. Тут три фото, где я сплю на пляже. Ем мороженое. И не думаю ни о чем. Оставлю тут как визуализацию», - подписала фото Джамала.
В комментариях ей оставили массу приятных слов о ее внешности.
«Прямо девочка 20 лет», «Вы очень красивая», «Спящая красавица», «Классная», «Супер всегда. Обожаю», «Без макияжа и фильтров вам очень идёт! Вы красивая любая! Лучшая!», «Все равно красивая», «Очень красивые волны на фоне», «Классное фото. Вы такая здесь родная», - пишут пользователи сети.
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Ставший отцом 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин спит с женой на полу: "Ужас, что творится"
Остановилось сердце знаменитого голливудского актера и обладателя "Оскара": "Достойный, грациозный, умный..."
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
Напомним, что Джамала в эффектном мини показала, чему научилась на танцевальном шоу: «Следующий сезон наш».
Как сообщала Politeka, Джамала показала праздничную идиллию с мужем и детьми: "Меняется время, но...".
Также Politeka писала, что Джамала показала новогоднюю елку: "Желаю каждому...".