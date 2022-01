Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 38-летняя Джамала поделилась необычным селфи. Певица лежала на диване и решила сфотографировать себя без макияжа. Она не стала использовать фильтры, показав поклонникам, как выглядит в реальной жизни.

«Sooo. No filters. No make up. No vacation. Тут три фото, где я сплю на пляже. Ем мороженое. И не думаю ни о чем. Оставлю тут как визуализацию», - подписала фото Джамала.

В комментариях ей оставили массу приятных слов о ее внешности.

«Прямо девочка 20 лет», «Вы очень красивая», «Спящая красавица», «Классная», «Супер всегда. Обожаю», «Без макияжа и фильтров вам очень идёт! Вы красивая любая! Лучшая!», «Все равно красивая», «Очень красивые волны на фоне», «Классное фото. Вы такая здесь родная», - пишут пользователи сети.

