Співачка Джамала привітала українців з Різдвом, а також показала серію милих домашніх знімків з чоловіком і дітьми.

38-річна Джамала влаштувала фотосесію вдома, біля прикрашеної ялинки, з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим, 3-річним Еміром і півторарічним Селімом. Відповідні кадри опубліковані в її Instagram, передає Politeka.net.

Джамала позувала в молочному в'язаному светрі оверсайз і джинсах, чоловік - картатій сорочці, а малюки в світшотах, і теж в джинсах.

"Вітаю всіх друзів, хто сьогодні святкує Різдво! Миру і розуміння нам усім. Мені здається, змінюється час, змінюються люди. Але почуття - вони ті ж самі! Любов і доброта були такими ж до народження всього. Люблю вас❤️", - звернулася артистка до українців.

Користувачі привітали Джамалу у відповідь:

"З Різдвом Вас і вашу сім'ю. Нехай тепло, затишок і любов не покидає ваш будинок ❤️🩹"

"Хороша сім'я! 😍 Затишку і любові всій Вашій родині! 😇 З Різдвом! ❤️"

"Любов - основа всього! Миру і щастя, особливих благословень! 🌸"

Раніше Джамала виставляла більше знімків з цієї ж фотосесії і ділилася одкровенням, яку музику слухають її діти.

"Вони слухають super simple songs. Kukuli - дуже крута добірка на турецькому. Bulbul - нова розвивалка кримськотатарською. Черепаха-Аха і т.д. і, звичайно, мою музику. Я перевіряю на них свої треки 😅", - ділилася Джамала.

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