Співачка Джамала, яка перемагала на "Євробачення", зворушливо привітала українців з Різдвом біля новорічної ялинки.

Як пише Politeka.net, Джамала є успішною вітчизняною співачкою, яка перемогла на Євробаченні, виступаючи від України з піснею 1944. Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото Джамала зробила селфі, позуючи біля невеликої новорічної ялинки. А вже на відео артистка заспівала, а після цього звернулася до фанатів англійською мовою, вітаючи з Різдвом і Новим роком.

"Вітаю вас з Різдвом і початком новорічних свят. Бажаю кожному віри в магію, справжнього щастя і класної музики. Люблю!",- написала Джамала під постом.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"З Різдвом, Джа"," з Різдвом! Па. Си: сережка розстебнулася", "ти красуня, Джамала", " чому католицьким? Весь християнський світ святкує сьогодні!) З Різдвом!".

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