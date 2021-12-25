Як пише Politeka.net, Джамала є успішною вітчизняною співачкою, яка перемогла на Євробаченні, виступаючи від України з піснею 1944. Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому фото Джамала зробила селфі, позуючи біля невеликої новорічної ялинки. А вже на відео артистка заспівала, а після цього звернулася до фанатів англійською мовою, вітаючи з Різдвом і Новим роком.
"Вітаю вас з Різдвом і початком новорічних свят. Бажаю кожному віри в магію, справжнього щастя і класної музики. Люблю!",- написала Джамала під постом.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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"З Різдвом, Джа"," з Різдвом! Па. Си: сережка розстебнулася", "ти красуня, Джамала", " чому католицьким? Весь християнський світ святкує сьогодні!) З Різдвом!".
Нагадаємо, Джамала показала сина, який росте копією її коханого чоловіка, і розповіла про важливу дату
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