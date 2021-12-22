Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно брала участь у проекті "Танці з зірками", засвітилася на світському заході, де показала свої таланти.

Як передає Politeka.net, 38-річна Джамала прийшла на захід в дуже короткій сукні з принтом, похвалившись стрункими ніжками. В Instagram вона опублікувала серію відео, на яких підкорює танцпол з молодим дизайнером Іваном Фроловим. Джамала продемонструвала, чому навчилася на танцювальному шоу.

"Супер вечірка. Іван Фролов, наступний сезон наш", - підписала відео зірка.

Відзначимо, що Джамала не так давно вдруге стала мамою. Це не завадило їй продовжити будувати запаморочливу сольну кар'єру. На "Танцях з зірками" артистка протрималася не дуже довго, але запам'яталася глядачам яскравими виступами зі своїм партнером Антоном Нестерко.

Після вильоту з шоу співачка заявила, що вважає себе переможницею.

"Я довела собі і вам, що можна бути одночасно співачкою, мамою", - зазначила Джамала, додавши, що можна виграти всі вокальні конкурси і не побоятися прийти на танцювальний.

Нагадаємо, що Джамала кардинально змінила імідж: "найсміливіші рухи...".

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