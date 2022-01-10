Як пише Politeka.net, ведуча програми» Світське життя " порадувала шанувальників новими знімками з відпочинку. Зараз Осадча знаходиться в Таїланді, де насолоджується жарким сонцем і блакитною морською водою.
На нових знімках ведуча вирішила показати, як проводить час. У цей січневий день вона вирушила поплавати в море. Осадча вибрала роздільний купальник яскраво-блакитного кольору. Вона одягла ліф без лямок, що додало її образу ефектності.
У такому вигляді можна було наочно побачити, як виглядає фігура ведучої після трьох пологів. Варто відзначити, що свого молодшого сина Осадча народила тільки в минулому серпні. У підписі Осадча жартома помітила, що хотіла б нагадати собі, що може втратити, якщо буде налягати на місцеву їжу.
"Фото в купальнику як нагадування собі, що пад-тай даром не пройде", - написала ведуча.
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Шанувальники ведучої не змогли пройти повз.
"Життя в кайф. Катя, розумничка, фотки без позування і тисячі фільтрів і фотошопів", "як красиво", "свята пройшли повз:) жодного зайвого кг не відклала", "обіймаю міцно і вітаю З Різдвом кожного передплатника Каті", "вогонь", "добре виглядаєте! Молодець! Так тримати", - пишуть люди.
Нагадаємо, Осадча розслабилася на відпочинку і засвітила свої незагорілі місця.
Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як проводить час в Таїланді з Осадчою і сином.
Також Politeka писала, що Осадча в купальнику показала, як розважається далеко від України.