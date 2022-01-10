Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая вышла замуж за шоумена Юрия Горбунова, отправилась вместе с ним и ребенком на отдых, где хорошо проводит время.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram 38-летняя популярная украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая решила показать, как проходят ее будни на отдыхе, где она с мужем и ребенком решила провести время после Рождества.

Как можно заметить, на отдыхе Катерина успела заинтересовать и смелым нарядом – свободным белоснежным платьем с довольно внушительным вырезом на спине. Причем Катерина предпочла естественность и решила на заплетать волосы и не стала выбирать яркий макияж.

Ее супруг Юрий предпочел выбрать тоже удобную одежду - белую рубашку и черные шорты до колен. Вместе с сыном они прогулялись на побережье, полюбовались видом, покормили маленьких слонят, а также отправились к месту, где можно загадать желания.

"Давайте исследовать" - пишет Катерина.

Также Осадчая опубликовала новый пост: «Солнце и море – моя подзарядка 😅» - пишет Осадчая под новым кадром.

«Красавица, хорошо вам подзарядиться😍; Незабываемого отдыха 🌅; Хорошего отдыха☀; Прекрасно!❤; Где так красиво?; Какой красивый песок ) очень яркое фото 👍; Фон-украинский флаг))); Как сочно! 🙌🔥; Красота какая! Хорошего отдыха❤️; Море и солнце – это подзарядка для всех! 🤣😎😉; Можно подзаряжаться, если есть за что; Райское наслаждение...; Фигаро здесь, Фигаро там😂».

Напомним, Осадчая превратилась из простушки в Золушку, в сети оценили: "Красиво, кто дизайнер?".

Как сообщала Politeka, Трехлетний сын Горбунова и Осадчей удивил интересом к недетскому хобби: "Слишком рано".

Также Politeka писала, что Горбунов без футболки похвастался роскошным отдыхом на пляже, чем взбесил украинцев: "Разве так можно над людьми?".