Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Также, Юрий Горбунов ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.
Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые кадры на своей странице в Инстаграм. На фото Юрий Горбунов показал, как отдыхает со своей женой Катей Осадчей в Таиланде. Супруги засняли себя на фоне памятника Будде на острове Пхукет. Также, Горбунов показал, что туда они отправились со своим старшим сыном - Иваном.
"Великое место!", — прокомментировал фото Юрий Горбунов.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото:
"Как вам Будда ??", "Огонь", "А ты ехать не хотел", "Третий лишний. Хорошего отдыха".
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