Известный телеведущий и продюсер Юрий Горбунов показал кадры с отдыха в Таиланде, куда отправился со своей женой Катей Осадчей и сыном Иваном.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Также, Юрий Горбунов ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые кадры на своей странице в Инстаграм. На фото Юрий Горбунов показал, как отдыхает со своей женой Катей Осадчей в Таиланде. Супруги засняли себя на фоне памятника Будде на острове Пхукет. Также, Горбунов показал, что туда они отправились со своим старшим сыном - Иваном.

"Великое место!", — прокомментировал фото Юрий Горбунов.

Поклонники оставили множество комментариев под фото:

"Как вам Будда ??", "Огонь", "А ты ехать не хотел", "Третий лишний. Хорошего отдыха".

Ранее сообщалось, Горбунов без футболки похвастался роскошным отдыхом на пляже, чем взбесил украинцев: "Разве так можно над людьми?"

Также, Горбунов кардинально изменил внешность ради съемок, но попал под критику: "Разочарована..."

Politeka рассказывала, Горбунов показал, куда повез Катю Осадчую и сыновей праздновать Новый год: "Хорошая парочка"